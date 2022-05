Fiziksel aktivitenin faydalarına dikkat çekmek için yürüdüler

Samsun'da fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak için sağlık çalışanları tarafından "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü"nde yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Medicana International Samsun Hastanesi tarafından olarak "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü"ne özel yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Yürüyüşe Medicana Int. Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu başta olmak üzere hastane yönetici ve çalışanları katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Gelen Müdür Armutlu, "Düzenli yürüyüş, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı önemli ölçüde etkiliyor. Yürümek oldukça etkili sonuçlar almanızı sağlıyor. Tüm bedeninizde ve ruh halinizde yenilenmenin yanı sıra daha fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmayı da mümkün kılan bir aktivite, kolay ulaşabilir ve herkesin yapabileceği bir spor olması sebebiyle de uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor. Biz de bugün Medicana Samsun Hastanesi olarak farkındalık oluşturmak için hep birlikte yürüyoruz" dedi.

Hareketsiz insanlarda düzenli egzersiz yapanlara göre kalp krizi riskinin yaklaşık 23 kat daha fazla olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Yanık 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü'nde hareket etmenin kalp sağlığına etkileri noktasında bilgiler verdi. Yanık, “Günümüzde ülkemizde ve tüm dünyada hareketsizlik ve fiziksel aktivite arttığı için kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, beyindamar hastalıkları ve obezite gibi hastalıklarda artış izlenmektedir. Hareket etmek ve düzenli egzersiz kalp hastalıklarından korunmada önemlidir. Ayrıca şeker hastalığı, hipertansiyon ve felç riskini de azaltır. kalp hastalıklarına yakalanma riski, hareketsiz insanlarda düzenli egzersiz yapanlara göre yaklaşık 23 kat daha fazladır. Düzenli egzersiz kalp damarlarında kan akımını arttırır, kan basıncını ve kan şekerini düzenler, iyi kolesterol miktarını arttırır ve kilo verilmesini sağlar. Kalp hastaları için önerilen egzersiz süresi haftada yaklaşık 150 dakikadır. yani haftanın 5 günü 30 dk. tempolu yürüyüş ve egzersiz önerilmektedir" diye konuştu.

