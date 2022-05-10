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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Ticaret Borsası işlem hacminde yüzde 1237 artış

İHA

Çarşamba Ticaret Borsası işlem hacminde yüzde 1237 artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 2021 yılı faaliyet raporuna göre Çarşamba Ticaret Borsası’nın(ÇTB) ürün hacmi 6 milyar 475 milyon 428 bin 153,56 TL olarak açıklandı. ÇTB Başkanı Yılmaz, “Faaliyetlerimize başladığımız 2009 yılından 2021 yılına gelindiğinde borsanın işlem hacmi yüzde 1237,04 büyüme kaydetmiştir. Bu ciddi rakam borsada işlem gören ürünün dünya ve Türkiye piyasasındaki yerini güçlendirdiğini göstermektedir” dedi.
Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, 2021 yılında gerçekleşen işlem hacmi rakamları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Kazım Yılmaz, 2021 yılı verilerine göre borsada işlem gören ürün hacminin 6 milyar 475 milyon 428 bin 153,56 TL olduğunu belirtti. Yılmaz, “Geride bıraktığımız 2021 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan 2021 yılı faaliyet raporuna göre borsamız, Türkiye’de yer alan 113 ticaret borsası arasında toplam 6 milyar 475 milyon 428 bin 153,56 TL değerinde ürün işlem hacmi ile 25. sırada yer almaktadır. Karadeniz’de yer alan ticaret borsaları arasında işlem hacmini büyüten borsamız, Karadeniz Bölgesi ticaret borsaları arasında 6. sırada bulunmaktadır” diye konuştu.

“Borsamızı 25’nci sıraya taşımanın gururunu yaşıyoruz”
Başkan Yılmaz, “Yönetimi devraldığımız 2009 yılı baz alındığında borsamız işlem hacmi değeri ile Türkiye borsaları arasında 40. sırada yer alırken, 2021 yılına geldiğimizde borsamızın işlem hacmini büyüterek 25. sıraya taşımış olmanın gururunu yaşamaktayız” şeklinde konuştu

İşlem hacminde yüzde 1237 artış
Görevi devraldığı 2009 yılı işlem hacmi verilerini değerlendiren Yılmaz, “Faaliyetlerimize başladığımız 2009 yılından 2021 yılına gelindiğinde borsanın işlem hacmi yüzde 1237,04 büyüme kaydetmiştir. Bu ciddi rakam borsada işlem gören ürünün dünya ve Türkiye piyasasındaki yerini güçlendirdiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Çarşamba ekonomiye can katıyor
Yılmaz şöyle devam etti:
“Çarşamba’nın jeopolitik konumu ve değerli tarım arazileri ile Türkiye ekonomisine değer kattığını belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Bu verimli topraklarda değerlenen her bir ürüne sahip çıkıyor, borsa olarak gücümüzü üretimi ile bölge ekonomisine değer katan üyelerimizden alıyoruz. Ticari işlem hacmimizin son dört yıl ele alındığında artarak ilerlediğini, 2018 yılında 2 milyar 245 milyon 167 bin 118,80 TL işlem hacmi ile Türkiye borsaları arasında 35. sıraya, 2019 yılında 3 milyar 756 milyon 375 bin 762,29 TL işlem hacmi ile 26. sıraya, 2020 yılında 4 milyar 667 milyon 140 bin 058,83 TL ve 2021 yılında 6 milyon 475 milyon 428 bin 153,56 TL işlem hacmi ile 25. sıraya yükseldiğimizi ifade etmekten kıvanç duyuyoruz.”
ÇTB'nin hedeflerinden bahseden Yılmaz, “Elde ettiğimiz sonuçlar borsamızın gerçekleştirdiği projelerin ve yürüttüğümüz ekip çalışmasının sonuçlarıdır. 2009 yılında hedeflediğimiz gibi daimi hedefimiz borsamızın başarılarını büyütmektir” dedi.

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