Çocuklar tiyatro ile çevre bilinci kazanıyor

Canik Belediyesi, proje kapsamında sahnelediği tiyatro oyunlarıyla öğrencilere çevre bilinci kazandırıyor.

Canik Belediyesi eğitim, kültür, spor, bilim ve sanat alanında sürdürdüğü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen faaliyetler arasında yer alan çocuk oyunları belediyenin mayıs ayı etkinlik takvimi çerçevesinde Canik’teki ilkokullarda sahneleniyor. Canik Belediyesi’nin ilçedeki ilkokullara yönelik uygulamaya koyduğu Çevre Temizliği Farkındalık Oluşturma Projesi kapsamında sahnelenen çocuk oyunlarıyla öğrenciler hem eğleniyor hem de çevre temizliği hakkında bilinç kazanıyor.



“Çocuklar eğlenirken bilinçleniyor”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sürdürülen proje ile çocuklara çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda bilinç kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Çevre temizliği ve geri dönüşüm projelerinin önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bu proje, çocuklarımıza çevre temizliği konularında sorumluluk sahibi olduklarını hissettirmek amacıyla yola çıkılan bir projedir. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş çocuklarımızı kültürel anlamda geliştirmek ve eğlendirmek aynı zamanda onlara çevre bilinci kazandırmak amaçlanmıştır. Kalabalıklaşan dünyamız nedeniyle her gün daha fazla tüketilen su, orman, madenler, petrol gibi doğal kaynaklarımızı geri dönüşüm ile daha uzun süreli kullanabiliriz. Tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüştürerek doğal kaynaklarımızı tüketmeden yeni ürünler elde edebiliriz” dedi.

Canik Belediyesi tarafından ilçedeki tüm ilkokullarda sahnelenen “Maviye Uzanan Yeşil” adlı çocuk oyunu haziran ayında da öğrencilerle buluşmaya devam edecek.

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