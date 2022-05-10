Samsun’da 92 zararlı organizmanın takibi yapılıyor

– Samsun’da bitkilere zarar verdiği tespit edilen 92 farklı zararlı organizmanın takibi yapılıyor.

2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, “2014 yılında ülkemizde 553 zararlı organizma var iken 2022 yılında 653 zararlı organizma var. Günümüzde artan küresel ticaret ve iklim değişikliğinden dolayı zararlı organizmaların yayılışı ve hareketi çok daha geniş alanlara ulaşmıştır. Bu da sürdürülebilir tarım açısından zararlı organizmaların oluşturduğu negatif etkileri geçmişe göre çok daha fazla önemli kılmaktadır” dedi.

İlde takip edilen zararlı organizmalar hakkında bilgi veren İbrahim Sağlam, “Ülkemizde bitki ve bitkisel ürünlerde ekonomik anlamda kalite ve verim kayıplarına neden olabilen 653 zararlı organizma (2014 yılında 553 zararlı organizma), 165 in üzerinde kültür bitkisi var. İlimizde ÇKS kayıtlarına baktığımızda 127 kültür bitkisinin kayıt altına alındığını görüyoruz. Ayrıca İlimizde 20 si özel survey, 72 si entegre mücadele kapsamında 92 adet zararlı organizmanın takibi yapılmaktadır. Art arda gelen Kovid19 pandemi süreci ile birlikte bütün dünya ülkelerinde yaşanan kuraklık ve sonrasında RusyaUkrayna savaşı gıda arzının önemini daha da iyi anlamamızı sağladı. Bu süreçte birçok ülke tarım ürünlerini ihracatını durdurarak kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldi” diye konuştu.

Toplantı sonrasında konu uzmanları tarafından Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde Samsun’da yürütülecek olan bitki sağlığı 2021 yılı değerlendirme toplantısı kararları, genel zararlılar, entegre zararlı yönetimi, entegre kontrollü ürün yönetimi, diğer entegre mücadele, biyoteknik ve biyolojik mücadele, meyve sinekleri ve domates güvesi eylem planı, Akdeniz meyve sineği mücadelesi ulusal eylem planı, bitki pasaportu uygulamaları, bitki karantinası çalışmaları, ari alan tesisi, karantinaya tabi zararlı organizmalar survey çalışmaları, hasat öncesi pestisit denetimi, bitki koruma ürünlerinin önerilmesi uygulanması ve kayıt işlemleri, bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele makineleri, hizmet içi eğitim ve çiftçi eğitim konularında sunum yapıldı. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin reçetelendirilmesi ve üretici kayıt defteri kullanımı ile ilgili bilgiler verildi.

Bilgilendirme toplantısına ayrıca Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, ilçe müdürleri, il ve ilçe müdürlüklerinde bitki sağlığı alanında görevli teknik personeller katıldı.

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