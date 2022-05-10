Anneler Günü'nde kayınvalidesini darbeden damat adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Samsun'da, boşanma aşamasında olduğu Duygu İ.'nin (38) annesi, kanser tedavisi gören Faide Mermer'i (60) Anneler Günü'nde yere yatırarak darbeden Cüneyt İ. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-05-10 18:18:01



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