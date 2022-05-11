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OMÜ’lü öğrenciler Türkiye’nin kuzeye açılan kapısı Samsun Lojistik Merkezi'nde

İHA

OMÜ’lü öğrenciler Türkiye’nin kuzeye açılan kapısı Samsun Lojistik Merkezi'nde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü; Lojistik, Dış Ticaret ve Pazarlama Programı öğrencileri hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşımına erişimi bulunan Türkiye’nin ilk lojistik depolama alanı Samsun Lojistik Merkezini gezdi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü; Lojistik, Dış Ticaret ve Pazarlama Programı öğrencileri için Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin en önemli lojistik merkezlerinden olan Samsun Tekkeköy Samsun Lojistik Merkezi'ne teknik inceleme gezisinde bulundu. Teknik geziye MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, bölüm başkanları, bölüm öğretim elemanları ve 50 öğrenci katıldı.

“Gelecekteki meslek hayatları açısından iyi bir model”
Lojistik merkezi hakkında bilgi veren Samsun Lojistik Merkezi Pazarlama ve Satış Yöneticisi Mustafa Yavuz Akmeşe, “Hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşımına erişimi olan Türkiye’nin ilk lojistik depolama alanıyız. Türkiye’nin ilk intermodal lojistik merkezi olan Samsun Lojistik Merkezi, 80 bin m2 alanda dev şirketlere depolama hizmeti veriyor. Samsun Lojistik Merkezi, 50 milyon euro hibe ile Avrupa Birliği tarafından Tekkeköy ilçesine yapıldı. Hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşımına erişimi olan lojistik merkezin 225 bin m2’si kapalı depolama alanı olarak ayrıldı. Şu anda merkezin 80 bin m2’sinde depolama faaliyetleri yürütülüyor. Yakın zamanda merkeze ayrıca 10 bin m2 alana dökme yüke uygun 7 adet depo daha eklenecek. Bu alanlar, mesleki olarak bu alanda öğrenim görmekte olan değerli öğrencilerimizin gelecekteki meslek hayatları açısından iyi bir model ve iyi bir adım olacaktır inancındayım" dedi.

“Etkinlik öğrenciler için oldukça faydalı”
Terme MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi ise mesleki olarak öğrencilerin yeterliliklerini arttırmak, saha uygulamalarını, bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek üzere bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Terme MYO olarak, Türkiye'nin ve bölge firmalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında meslek eğitiminin önemine değinen Terzi, “Terme MYO olarak uyguladığımız (3+1) uygulamalı eğitim modeli ile 1 yarıyıl öğrencilerimizi paydaş kurum ve sanayi firmalarında işyeri eğitimiyle iş hayatına hazırlıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden olan ve öğrencilerimizin saha uygulamalarına her zaman destek olan Samsun Lojistik Merkezi yöneticilerine, tüm çalışanlarına ve firmalara teşekkür ediyoruz. Etkinlik öğrenciler için oldukça faydalı oldu, bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklere devam edeceğiz” diye konuştu.

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