Samsun-Çarşamba Havalimanı yolcu trafiği Ocak-Nisan döneminde 365 bin 769 kişiye hizmet verildi

OcakNisan döneminde SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı'nda toplam 365 bin 769 yolcuya hizmet verildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’nda yolcu trafiği, inişkalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı, geçen Nisan ayında SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 85 bin 879 yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Dağlı, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2021 yılı Nisan ayında 53 bin 556’sı iç hat, 4 bin 356’sı da dış hat olmak üzere toplam 57 bin 912 olan yolcu trafiği, 2022 yılı Nisan ayında iç hatta 74 bin 726, dış hatta 11 bin 153, toplamda ise 85 bin 879 olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği 1198’i iç hat, 108’i de dış hat olmak üzere toplamda 1306, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 799 ton olmuştur. OcakNisan döneminde ise toplam yolcu trafiği 365 bin 769, uçak trafiği 4 bin 42, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 571 ton olarak gerçekleşmiştir” dedi.

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