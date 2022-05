Türkiye’de yılda 150 bin kişi 'inme' geçiriyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, inmenin tedavisinin acil bir durum olduğunu belirterek, "İnme geçiren kişinin bir an önce damarının açılması ve bu beyin dokusunun korunması gerekmektedir. O nedenle inme tedavisi acil bir durumdur” dedi.

Türkiye’de her 23 dakikada bir yeni bir inme vakası meydana geliyor. Batı’da inme sıklığı 70 yaşından sonra artarken, Türkiye’de ise 5060 yaşlarından itibaren belirgin şekilde artış görülüyor. İnme, bu nedenle Türkiye'de kalp hastalıklarından sonra 2. sırada yer alan ölüm nedeni olarak kabul ediliyor. Bu nedenle inmenin erken tanısı ve tedavisi hayati önem taşıyor. İnmenin beyni besleyen damarların ani tıkanması ya da kanaması sonucu oluşan ölüm ya da kalıcı sakatlığa sebep olan bir hastalık olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, '11 Mayıs Dünya İnme Günü' dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.



“Kol ve bacakta güçsüzlük, konuşma ve anlamada güçlük gibi belirtilere dikkat edin”

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, Türkiye’de yılda yaklaşık 150 bin kişi inme geçirdiğine dikkat çekerek dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İnme belirtilerini açıklayan Dr. Ufuk Sandıkçı, “Kol ve bacakta özellikle vücudun sadece bir tarafında ani uyuşukluk, güçsüzlük hissi, kafa karışıklığı, konuşma ve anlamada güçlük, aniden gözlerden birinde ya da ikisinde görme kaybı, ani ve şiddetli baş ağrısı, ani yürüme güçlüğü, sersemlik, denge ve koordinasyon kaybıyla kendini gösterebilir” diye konuştu.



İnme tedavisi acil bir durum

İnme tedavisinin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Sandıkçı, “Beyin damarı tıkandığında beyin dokusunda hasar oluşmaya başlar ve zaman geçtikçe bu hasar genişler, tıkanan damar büyük olduğunda ve süre uzadığında beyin hasarı artar. Bir an önce damarın açılması ve bu beyin dokusunun korunması gerekmektedir. O nedenle inme tedavisi acil bir durumdur. Yukarıdaki bulgulardan herhangi biri görüldüğünde hemen 112’ye başvurup en kısa sürede ilgili hastaneye başvurmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.



Egzersiz yapmak inme riskini azaltıyor

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, inmeyi önlemenin altın kurallarından bahsederek, “Tansiyon, şeker ve kolesterol değerlerinizi kontrol edin. Tuz ve yağı azaltın, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Hareketsiz kalmayın, düzenli egzersiz yapın. Sigara ve alkol kullanımından uzak durun” ifadesini kullandı.

