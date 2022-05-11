Samsun’un Bafra ilçesinde engelli vatandaşların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı “Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi” açıldı.

Bafra Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde engelli kursiyerler tarafından en sanatları ürünleri yapıldı. Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde engelli vatandaşların yaptığı el sanatları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından gerçekleştirildi. El sanatları usta öğreticisi Derya Bircan tarafından davetlilere geri dönüşümden yapılan anahtarlıklar hediye edildi. Halk Eğitim Merkezi saz kursuna devam eden kursiyerler tarafından yapılan müzik ziyafetinin ardından davetliler ay sonuna kadar açık kalacak olan sergiyi gezdi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı konuşmada, “Bafra Belediyemizin Engelli Koordinasyon Merkezindeyiz. Kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan güzel ürünlerin açılışını yaptık. Engelliler Haftası münasebetiyle bu açılışı yaptık ama biz burada 12 ay boyunca engelli vatandaşlarımızla beraber bu tür faaliyetleri yürütüyoruz. Bu haftaya özel olarak da kursun yaptığı çalışmaların sergisini açtık. Çok güzel şeyler yapmışlar, hakikatten özverili çalışmaları var. Bu Engelli Koordinasyon Merkezimizde engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kurs münasebetiyle hem bir şeyler öğreniyorlar hem de bu öğrenme sırasında yaptıkları ürünleri de satıyorlar. Biz de onlara destek oluyoruz. Temmuz ayı içerisinde Kapıkaya Festivalimiz var. Orada bir standı bu işe ayıracağız. Engelli vatandaşlarımız orada ürünlerini satacaklar. Biz de onlara destek vereceğiz. Her zaman yanlarındayız” dedi.

El sanatları usta öğreticisi Derya Bircan, “Burayı bize belediye başkanımız tahsis etti. Engelli öğrencilerimizin gelip gitmesi için. Özellikle kadınlarımızın üretmesi için. Burada hem engelli hem normal arkadaşlarımızla birlikte çeyiz ürünleri, çantalar yapıyoruz. Geri dönüşümlerden ürünler yapıyoruz. Yani burada her şeyi değerlendiriyoruz. Bu ay sonuna kadar yaptığımız ürünler satışa çıktı. Bütün herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

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