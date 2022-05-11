Üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da üzerinde ve evinde paketler halinde metamfetamin maddesi ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine A.S.G.'yi (31) takibe aldı. Gözaltına alınan A.S.G.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda paketler içinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.S.G., "Kendim uyuşturucu kullanıyorum. Kimseye uyuşturucu satmadım. Ele geçen uyuşturucuları içmek için bulunduruyorum" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.