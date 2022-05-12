Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da girdiği ikametten hurda malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği ikametten kalorifer peteği, sac kalıp ve sac kapıyı çaldığı iddia edilen A.O.B.(39), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. A.O.B. Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.