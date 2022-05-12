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Samsun'da Coşkun Sabah rüzgarı Coşkun Sabah Samsun’da sağlık çalışanlarına konser verdi

İHA

Samsun'da Coşkun Sabah rüzgarı Coşkun Sabah Samsun’da sağlık çalışanlarına konser verdi

– Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Samsun’da Hemşireler Haftası kapsamında sağlık çalışanlarına konser verdi.
Samsun Gazi Devlet Hastanesi yönetimi, pandemi döneminde yoğun bir şekilde çalışan hemşireler ve sağlık çalışanları için moral gecesi düzenledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisileri’nde gerçekleşen gece, DJ eşliğinde müzik dinleti ile başladı. Daha sonra sahneye sürpriz bir şekilde Coşkun Sabah çıktı. Sağlık çalışanları Coşkun Sabah'ın dillere dolanmış şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

“1520 güne yeni bir single çıkartacağım”
Samsun’da yeni çıkartacağı şarkısının da müjdesini veren Coşkun Sabah, “Hemşireler haftasındayız. Hemşireler bizim hayatımızda çok önemli bir yerdeler. Kutsal bir görev yapıyorlar, hepsine yürekten saygılarımı iletiyorum. Samsun çok sevdiğim ve 1980’li yıllarda çok hatırası olan bir şehir. Fulden Uras ile ‘Benimsin’ isimli bir film çekmiştim. Onu da Samsun’da çekmiştim. O yıllar Samsun’da gazinoda çalışırken filmci sıkıştırıyordu. İş aldığımı söyleyerek filmi Samsun’da çekebileceğimizi söylemiştim. Bugün de burada olmaktan dolayı mutluyum. Samsun’u ve hemşehrilerimizi çok seviyoruz. 1520 gün içerisinde single çıkartacağım. Rutin olarak 8 ayda bir single çıkartıyorum. Çıkartacağımız parça slow olacak çünkü Coşkun Sabah romantiktir” dedi.

“Sağlık çalışanları pandemide çok yoğun çalıştı”
Pandemi döneminde geve gündüz çalışan sağlık personellerine moral vermek amacıyla böyle bir gün düzenlediklerinin altını çizen Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emine Sehmen, “Dünyada olduğunu gibi ülkemiz de pandemin etkisinde kaldı. 2 yıl boyunca sağlık ordumuz bir nefer olarak büyük bir fedakarlıkla çalıştı. Hastalığın yoğun olduğu dönemde büyük özveri gösterdik. Doktor, hemşire, temizlik personeli ve hastanedeki tüm personellerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi rahatladı ve bir şekilde pandemiden kurtuluş partisi yapıyoruz. Coşkun Sabah’ın güzel bir sahnesiyle bütün personelimiz yorgunluğunu atacak. Buradan aldığımız motivasyonla görevimizin başına tekrar döneceğiz” diye konuştu.
Coşkun Sabah’ın verdiği konser ile gündelik hayatın stresinden uzaklaşan sağlık çalışanları, Sabah’ın şarkılarına eşlik ederek bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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