Karadeniz'in ilk engelsiz hastanesi

Engelliler Haftası vesilesiyle Büyük Anadolu Hastaneleri'nde destek, moral ve motivasyon amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. 'Erişilebilirlik belgesi' alan Büyük Anadolu Hastaneleri ayrıca bina girişine de engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmeleri içinde istasyon kurdu.

'Erişilebilirlik belgesi' alan Büyük Anadolu Hastaneleri, 1016 Mayıs tarihinde gerçekleşen Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Samsun'da faaliyet gösteren Altınokta Körler Derneği, Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Down ÇED, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği ile bir anaokulunun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, "Bugün burada sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hastane olarak erişilebilirlik belgemizi almış bulunuyoruz. Almış olduğumuz belge, tüm engelli kardeşlerimizin ve hastalarımızın şuan bulunduğumuz hastanemizde tüm kapalı ve açık mekanlara rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayan bir standardı ifade etmektedir. İlgili resmi kurumlar tarafından çok sıkı denetimler sonucu bu belge verilmektedir. Biz de Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bu belgeyi alan ilk özel hastane olmanın gururunu yaşıyoruz. Sizlere böyle bir imkanı sunduğumuz için çok mutluyuz. Çok gayret sarf ettiğimiz bu belgenin alınmasında büyük emekleri olan hastanemiz müdürü Yasemin Turan'a, ekibine ve çalışma arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Belgemizi temsilen tarafımıza verilen flamayı da bayrak direğimize çektik. Büyük Anadolu Hastaneleri bugüne kadar olduğu gibi her zaman engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanındadır" dedi.

Konuşmanın ardından engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmeleri için hastane binası önünde kurulan şarj istasyonunun açılışı katılımcılar tarafından yapıldı. Hastane etkinlik alanında gerçekleşen programda ayrıca engelli çocukların birbirinden güzel gösterileri de büyük alkış toplarken, gelirleri engelli çocuklar için kullanılmak üzere eşya satışı da yapıldı. Verilen destekten ötürü Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Aynur Yiğit Engelli Dernekleri adına Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.