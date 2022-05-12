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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza'da '25 Mayıs' hazırlıkları

İHA

Havza'da '25 Mayıs' hazırlıkları

Samsun’un Havza ilçesinde “25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali” hazırlıkları devam ediyor.
Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 103. yıldönümü kutlama hazırlıkları kapsamında Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Havza Kaymakamı Cengiz Nayman’ın konuşması ile başladı. Kaymakam Nayman, “Festivallerin amacı düzenledikleri yerlerinin adını duyurmaktır. Bu kapsamda festival içinde yapılacak etkinlikler ilçeye insanların ilgisini çekecek biçimde organize etmenin çabasındayız. İnşallah bu yıl 19 Mayıs ve 25 Mayıs ruhunu yansıtacak bir festival organize edeceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise “Festivalimiz 19 Mayıs tarihinde başlayacak ve 25 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bu altı gün boyunca farklı etkinlikler ile festivalimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Pandemi sonrası halkımız için önemli bir terapi görevi görecek” diye konuştu.
Toplantıya Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da katıldı.
Toplantıda, festival takvimi, etkinlikler, basılacak afiş, poster ve davetiye gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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