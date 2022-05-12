Samsun güneşten 100 milyon TL kazanacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi'ne yapılacak ve tamamlandığında yıllık ortalama 100 milyon TL ek gelir sağlayacak güneş enerji santrali (GES) ile belediyenin 30 yıl boyunca kendi elektriğini kendisinin üreteceğini söyledi.

Başkan Demir, 685 bin dönüm alanda kurulacak güneş panelleri ile ülke ekonomisinin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması yönündeki politikasına da katkıda bulunacaklarını ifade etti. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için ulusal ve uluslararası alanda kabul gören birçok projeye imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla birçok çalışma yürütüyor. O çalışmalardan biri de GES projesi. Proje ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ülkemizin kasım ayında imzalayarak taraf olduğu Paris İklim Anlaşması kapsamında 2053 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfırlama noktasında da kararlılığını ortaya koyuyor.

Ladik ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi'nde Türkiye’nin en büyük kamu yatırımlarından birine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi bölgeye kuracağı 45 megavatlık güneş enerji santrali ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan kurum olacak. Ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğü'nün tükettiği elektriğin yüzde 45'i de yine bu projeden karşılanacak. Yıllık 73 milyon kWh enerji üretmesi planlanan tesis ile belediye yıllık ortalama 100 milyon TL ek gelir sağlayacak.



Türkiye'nin en büyük kamu yatırımı

Türkiye’nin en büyük kamu yatırımlarından birisine imza attıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 685 bin dönüm alanda kurulacak güneş panelleri ile ülke ekonomisinin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına katkıda bulunacaklarını söyledi. Çevreci ve yenilenebilir enerji kaynakları ile tasarruf hamlelerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Demir, "Alana kurulacak güneş panelleri ile yıllık 73 milyon kWh enerji üreteceğiz. Yıllık ortalama 100 milyonun üzerinde tasarruf sağlayacağız. Ayrıca santral ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan kurum olacağız. Böyle bir yatırımın Samsun'da yapılması şehir markamızı bir adım daha öne çıkaracak ve tüm yerel yönetimlere örnek olacaktır" dedi.



Mülkiyeti belediyeye ait arazi

Santralin kurulacağın yerin tarıma uygun yer olmadığını da dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tercih ettiğimiz arazi tarıma elverişsiz sulanmayan kuru arazi. Mülkiyeti belediyemize ait olan Büyükalan Mahallesi'ndeki arazide de bu unsurlar göz önünde bulundurularak yer tercihi yapılmıştır. Santralin o bölgede yapılmasına karar verilmesinde arazinin engebesinin az olması, çevresinde toz yapacak bir alanın olmaması, deniz seviyesinden yüksekte bulunması, ulaşımının rahat yapılabilmesi ve verimsiz bir arazi olması en başlıca sebeplerdir. Belediyemizce yine İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden arazi sınıfı için kuru marjinal tarım arazi raporu alınmıştır. Arazide 30 ayrı noktada da zemin etüt çalışması yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

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