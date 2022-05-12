Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi SamsunAnkara karayolu Sarışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre I. idaresindeki 05 BG 150 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Emre I. ile Esra D. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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