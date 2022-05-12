Rektör Ünal’ın Balkan gezisi Ünal: “Var olan bağlar gelişerek devam edecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ünal’ın Balkan gezisi Ünal: “Var olan bağlar gelişerek devam edecek”

İHA

Rektör Ünal’ın Balkan gezisi Ünal: “Var olan bağlar gelişerek devam edecek”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında var olan bağların gelişerek devam edeceğine inandığını söyledi.
Balkan ülkeleri gezisine Kuzey Makedonya’da devam eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a ziyaretler sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da eşlik etti.

Üsküp’teki Türk büyükelçiliğine ziyaret
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet, ilk olarak Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti. Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ile makamında bir araya gelen Rektör Ünal, Üsküp’teki yükseköğretim kurumlarıyla yeni iş birlikleri arayışında olduklarını belirterek OMÜ’nün bu çerçevede birikim ve tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Görüşmede uluslararasılaşma hususunda mesafeler almak istediklerine işaret eden Rektör Ünal, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında var olan bağların gelişerek devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Tetova Devlet Üniversitesi ve Balkan Üniversitesinde temaslarda bulundu
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal daha sonra Kuzey Makedonya’nın önemli üniversitelerinden Tetova Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reshat Qahili ve Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ile ayrı ayrı ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmelerde; üniversiteler arasında sosyal bilimler, tıp ve ziraat alanlarında yapılabilecek iş birliği çalışmaları ele alındı. Ayrıca üniversiteler arasında uygulanabilecek öğrenci ve akademisyen değişim programları değerlendirildi. Ev sahibi Rektörler, ziyaretleri için Rektör Ünal’a teşekkür ederek OMÜ ailesine selam ve sevgilerini iletti.

TetovaKalkandelen Müftülüğü ve Alaca Camii’ne ziyaret
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, TetovaKalkandelen Müftüsü Prof. Dr. Kani ef Nesimi’yi de makamında ziyaret etti. Müftüsü Nesimi’nin konuğu olan Rektör Ünal, gösterilen alaka ve misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müftü Nesimi ise yürütülen müftülük hizmetleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Kuzey Makedonyalı öğrencilerin ilahiyat alanında OMÜ tarafından eğitim ve materyal açısından desteklenmesi talebi ele alındı. Rektör Ünal, gezisini Osmanlı eseri olan tarihi Alaca Camii’nde incelemelerde bulanarak tamamladı.
Ziyaretler, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte polis, "dolandırılıyorsun" diyerek 118 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte polis, "dolandırılıyorsun" diyerek 118 bin lira ...
Toybelen’de 2. etap başvuruları başladı
YEREL HABERLER Toybelen’de 2. etap başvuruları başladı
Samsun'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
OMÜSEM’den KPSS kursu
YEREL HABERLER OMÜSEM’den KPSS kursu
1. Anatomi Materyalleri Sergisi: Farklı maddeler anatomik materyallere dönüştü
YEREL HABERLER 1. Anatomi Materyalleri Sergisi: Farklı maddeler ...
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Atakum Belediyesi’nden 19 Mayıs programı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden 19 Mayıs programı
Çarşambalılar Saliha Erdim ile buluşacak
YEREL HABERLER Çarşambalılar Saliha Erdim ile buluşacak
Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal dolandırıcılık' gözaltısı
YEREL HABERLER Samsun'da 22 yaşındaki yuotubera 'sanal ...
Vali Dağlı: “İnşaat lokomotif sektör" Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “İnşaat lokomotif sektör" Samsun 6. ...
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu satarken yakalandı
Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 ...
Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı
Samsun güneşten 100 milyon TL kazanacak
YEREL HABERLER Samsun güneşten 100 milyon TL kazanacak
Havza'da '25 Mayıs' hazırlıkları
YEREL HABERLER Havza'da '25 Mayıs' hazırlıkları
10 ilde 13 ayrı suçtan aranan şahıs Samsun'da yakalandı
YEREL HABERLER 10 ilde 13 ayrı suçtan aranan şahıs Samsun'da ...
Samsun’da geniş katılımlı Trafik Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Samsun’da geniş katılımlı Trafik Haftası etkinliği
Kayıp kedisini ararken saklanmış bomba buldu
YEREL HABERLER Kayıp kedisini ararken saklanmış bomba buldu
Karadeniz'in ilk engelsiz hastanesi
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk engelsiz hastanesi
Karadeniz’de en çok doğum Samsun’da, en az Bayburt’ta
YEREL HABERLER Karadeniz’de en çok doğum Samsun’da, en az Bayburt’ta
Samsun'da Coşkun Sabah rüzgarı Coşkun Sabah Samsun’da sağlık çalışanlarına konser verdi
YEREL HABERLER Samsun'da Coşkun Sabah rüzgarı Coşkun Sabah Samsun’da ...
Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor
YEREL HABERLER Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor
Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs ...
Sevgilisinin ölümüne sebep olan şahsa 8 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Sevgilisinin ölümüne sebep olan şahsa 8 yıl 4 ay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.