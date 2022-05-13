Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak alt geçitte demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Altgeçitte saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SD 491 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Emine D.(19) ile Yaren K.(25) yaralandılar. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.