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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz’de 14 bin 297 faal dernek var

İHA

Karadeniz’de 14 bin 297 faal dernek var

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ilde toplam 14 bin 297 adet faal dernek bulunuyor.
Türkiye genelinde toplam faal dernek sayısı 121 bin 981. Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ildeki toplam faal dernek sayısı ise 14 bin 981 adet. Karadeniz’de 2 bin 169 ile en çok faal dernek Samsun’da bulunurken, Samsun’u Trabzon, Ordu ve Zonguldak takip etti.
Karadeniz Bölgesi’nde bulunan illerdeki faal dernek sayısı şu şekilde oldu:
Samsun (2 bin 169), Amasya (456), Sinop (431), Trabzon (1756), Ordu (1204), Zonguldak (1091), Artvin (424), Bartın (362), Bayburt (186), Bolu (660), Çorum (676), Düzce (936), Giresun (787), Gümüşhane (286), Karabük (735), Kastamonu (682), Rize (792), Tokat (664)
Öte yandan Samsun’da Ekim 2020’de 2 bin 193 olan faal dernek sayısı 2022 yılı Mayıs ayı itibariyle 2 bin 169’a düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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