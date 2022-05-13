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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis, bombanın sahibini tespit etti

İHA

Polis, bombanın sahibini tespit etti

Samsun'da bir kişinin kayıp olan kedisini ararken bulduğu el yapımı bombanın sahibi, polisin yaptığı araştırma sonucu tespit edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tiryaki adli bir kişi kaybolan kedisini aramaya çıktı. Evlerin arasındaki odunluk olarak kullanılan barakanın arasını kontrol eden Hüseyin Tiryaki, dışı siyah naylon sarılı ve ucunda kablo olan bir cisim fark etti. Olay yerinden ayrılıp işe giden Tiryaki, bir süre sonra paketin bomba olma ihtimali aklına gelince durumu polise bildirdi.
Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen cismi etkisiz hale getirdi. Polis incelemek üzere cisme el koydu.

Cezaevindeki bir şahsa ait
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonu söz konusu el yapımı patlayıcının asayişe müessir suçlardan kaydı olan ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir vatandaşa ait olduğunu tespit etti.
Soruşturmanın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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