OMÜ ve UBT arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Kosova’nın önde gelen üniversitelerinden UBT (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

UBT Rektörlüğünde gerçekleşen törende, protokole Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ev sahibi üniversite Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi imza attı. Anlaşmayla iki üniversite arasında eğitim, kültür ile araştırma ve geliştirme alanında iş birliğini geliştirecek çalışmaların yapılması ve her iki üniversitenin sahip olduğu akademik birikimin ve personel deneyimin karşılıklı olarak paylaşılması amaçlanıyor.

İmzalanan anlaşmayla akademik personel ve öğrencilerin değişiminin yanı sıra yapılan akademik çalışmaların ortak kullanıma açılması hedefleniyor. Ayrıca eğitim, kültür ile araştırma geliştirme alanlarında her iki kurumu teşvik edecek çalışmaların yapılarak mevcut ilişkilerin geliştirilmesi planlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a ziyaret sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da eşlik etti.

