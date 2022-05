Sıfır Atık Köyü’ne öğrencilerden yoğun ilgi

Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Köyü Projesi öğrencilerden yoğun görüyor.

Canik Belediyesi tarafından atık malzemelerin ürüne dönüştürülmesiyle kurulan Sıfır Atık Köyü Projesi öğrencilerden yoğun görüyor. Canik Belediyesi ve Bir Adım Doğal Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte dört farklı okuldan gelen öğrenciler Sıfır Atık Köyü’nde oluşturulan dönüşüm seralarında “ata tohum” ekimi yaptı. Etkinliğe Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Bir Adım Doğal Yaşam Dernek Başkanı Emrah Aksu, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kocatepe İlkokulu, Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Çatalçam Polis Abla İlkokulu’ndan yaklaşık 130 öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikte ‘ata tohumu’ ekimi yapılan seralar okullara teslim edildi. Böylece Sıfır Atık Köyü’nde düzenlenen etkinlikte her okul kendine ait bir seraya kavuşmuş oldu.



Her okulun bir serası var

Canik Belediyesi tarafından Samsun Millet Bahçesi’nde kurulan Sıfır Atık Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler atık malzemelerden üretilmiş Geri Dönüşüm Müzesi hakkında bilgi aldı. Bir Adım Doğal Yaşam Dernek Başkanı Emrah Aksu’nun ata tohumu hakkında bilgilendirmesinin ardından öğrenciler Sıfır Atık Köyü içerisinde yer alan tarla ve sera alanlarında fidan dikimi ve tohum ekimi yaptı. Etkinliğin öneminden bahseden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Öğrencilerin doğal yaşam alanlarında eğitim görmelerini sağlamak, onlara teoride kalmayıp uygulamalı olarak öğrenecekleri ortamlar hazırlamak ve sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla bu seraları çocuklarımıza teslim ediyoruz. Her okulumuzun burada kendine ait bir serası olacak. Öğrencilerimiz burada ektikleri tohumlarla bitki yetiştirecek” diye konuştu.



Öğrenciler doyasıya eğlendi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, çocuklarla birlikte önceden hazırlanmış tohum toplarını yeşil alanlara fırlattı. Tohum toplarını toprakla buluşturan bu eğlenceli etkinliğin ardından Başkan İbrahim Sandıkçı ve diğer katılımcılar öğrencilerle halat çekme yarışması yaptı. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlikler yüz boyamasının ardından sona erdi.

