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Rektör Ünal: “Kosova gönül coğrafyamızın bir parçası”

İHA

Rektör Ünal: “Kosova gönül coğrafyamızın bir parçası”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Dost, kardeş ülke Kosova, her zaman gönül coğrafyamızın bir parçası olmuştur” dedi.
Balkan ülkeleri gezisine devam eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kosova’da temas ve ziyaretlerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a ziyaretler sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da eşlik etti.

Priştine’deki Türk Büyükelçiliğine ziyaret
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet, ilk olarak Kosova’nın başkenti Priştine’deki Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti. Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile Büyükelçilik makamında bir araya gelen Rektör Ünal, Kosova’daki yükseköğretim kurumlarıyla yeni iş birlikleri arayışında olduklarını belirterek OMÜ’nün bu çerçevede birikim ve tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Görüşmede uluslararasılaşma hususunda mesafeler almak istediklerine işaret eden Rektör Ünal, Kosova ile Türkiye arasında var olan bağların gelişerek devam edeceğini vurguladı.

Prizren Belediyesine ziyaret
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ardından Kosova'da Osmanlı izlerinin en yoğun görüldüğü şehirlerden biri olan Prizren kentinin Belediye Başkanı Shagir Totaj ve Belediye Meclis Başkanı Levent Buş ile görüştü. Belediye Başkanlığında yapılan görüşmede Rektör Ünal, Prizren Belediyesi’nin Kosova’da Türk nüfusunun en yoğun olduğu belediyelerden birisi olduğunu belirterek, “Dost, kardeş ülke Kosova, her zaman gönül coğrafyamızın bir parçası olmuştur. Her platformda, sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Balkanlar sevdamızı sürdürmeye ve orada yeni gönül köprüleri inşa etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.
OMÜ’nün yürüttüğü faaliyetlerin, Türkiye’nin dış politikasına ve Balkanlar vizyonuna önemli katkılarda bulunduğuna inandıklarını söyleyen Prizren Belediye Başkanı Totaj da mevcut ilişkileri geliştirme amacında olduklarını söyledi.

Kosova İslam Birliği Başkanlığına ziyaret
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kosova İslam Cemaati Başkanlığı Genel Sekreteri Ahmet Ef Sadri’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Kosova İslam Cemaati Başkanlığının faaliyetleri ve geliştirilebilecek iş birliği çalışmaları hakkında konuşuldu. Somut iş birliğini geliştirmek için yapılan ziyarette Genel Sekreter Sadri, Kosova'ya her alanda verdiği desteklerden dolayı Türkiye’ye şükranlarını sundu. Genel Sekreter Sadri’nin konuğu olan Rektör Ünal, gösterilen alaka ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Kosova Priştine Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine ziyaret
Ziyaret dizisi Kosova Priştine Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile devam ederken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fahrush Rexhepi ile bir araya geldi. Görüşmede Rektör Ünal, Fakültenin çalışmaları hakkında bilgi alarak öğrenci değişimine hazır olduklarını dile getirdi.

OMÜ ve UBT arasında iş birliği protokolü imzalandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Kosova’nın önde gelen üniversitelerinden UBT (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) arasında iş birliği protokolü imzalandı. UBT Rektörlüğünde gerçekleşen törende, protokole Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ev sahibi üniversite Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi imza attı. Anlaşmayla iki üniversite arasında eğitim, kültür ile araştırma ve geliştirme alanında iş birliğini geliştirecek çalışmaların yapılması ve her iki üniversitenin sahip olduğu akademik birikimin ve personel deneyimin karşılıklı olarak paylaşılması amaçlanıyor.
İmzalanan anlaşmayla akademik personel ve öğrencilerin değişiminin yanı sıra yapılan akademik çalışmaların ortak kullanıma açılması hedefleniyor. Ayrıca eğitim, kültür ile araştırma geliştirme alanlarında her iki kurumu teşvik edecek çalışmaların yapılarak mevcut ilişkilerin geliştirilmesi planlanıyor. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a ziyaret sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da eşlik etti.

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