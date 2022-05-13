'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı

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Samsun'da 'kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle tartıştığı şahsı tabancayla vurarak yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesinde yüzme havuzu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. (21) kız arkadaşı ile gezdiğini iddia ettiği E.D.'yi yüzme havuzu çıkışı tabancayla vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, U.Y. ise kaçtı. Polis tarafından yakalanan U.Y., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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