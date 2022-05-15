Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarparak takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, SamsunSinop karayolu Emirefendi Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 SY 707 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, daha sonra bahçe duvarının parmaklıklarını kırıp diğer evin bahçe duvarına çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı.
Kazada otombilden çıkartılan Halil İbrahim Katipoğlu(53) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan Aykut Uyanık (31) ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yaralı Latif Hasbolat, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Katipoğlu'nun, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından
YEREL HABERLER Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 0
İstanbul'da Samsun rüzgarı Gurbetteki Samsunlular tanıtım günlerine akın etti
YEREL HABERLER İstanbul'da Samsun rüzgarı Gurbetteki Samsunlular ...
Yangına uykusunda yakalanan çocuğu mahalleli kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangına uykusunda yakalanan çocuğu mahalleli ...
Meydan projesinde ilk yıkım başladı
YEREL HABERLER Meydan projesinde ilk yıkım başladı
Jandarmadan öğrencilere ‘trafik’ eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere ‘trafik’ eğitimi
Samsun'da Afet Farkındalık Eğitimleri
YEREL HABERLER Samsun'da Afet Farkındalık Eğitimleri
14 Mayıs Eczacılık Günü Eczacılar sorunlarına çözüm bekliyor
YEREL HABERLER 14 Mayıs Eczacılık Günü Eczacılar sorunlarına çözüm ...
Yangında can pazarı: Uyuyakalan çocuk son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında can pazarı: Uyuyakalan çocuk son anda ...
Samsun’da 'Atalarımın Dansı' şöleni
YEREL HABERLER Samsun’da 'Atalarımın Dansı' şöleni
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya ...
Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile çarpıştı: 2 öğrenci yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da öğrencisi servisi işçi servisi ile ...
Asansör boşluğuna düşen ziraat mühendisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen ziraat mühendisi hayatını ...
DEAŞ'ın adını kullanarak haraç toplayan yabancı uyruklu 5 gence ceza yağdı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın adını kullanarak haraç toplayan yabancı ...
'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi vuran genç tutuklandı
YEREL HABERLER 'Kız arkadaşıyla gezdiği' gerekçesiyle bir kişiyi ...
6 bin 403 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 6 bin 403 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs ...
Rektör Ünal: “Kosova gönül coğrafyamızın bir parçası”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Kosova gönül coğrafyamızın bir parçası”
Sıfır Atık Köyü’ne öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sıfır Atık Köyü’ne öğrencilerden yoğun ilgi
OMÜ ve UBT arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER OMÜ ve UBT arasında iş birliği protokolü imzalandı
Evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Şehir içi otobüs hatlarına yeni düzenleme
YEREL HABERLER Şehir içi otobüs hatlarına yeni düzenleme
Samsun tarihinde yeni keşif Kalede bulunan seramikler bölgeyi 13.-14.yy. seramik sanatı ürünü temsilcisi yapabilir “Samsun’da Ordu Köyü Kalesi’nde bulunan yoğunlukta seramik ürün veren başka bir yerleşke henüz tespit edilmedi”
YEREL HABERLER Samsun tarihinde yeni keşif Kalede bulunan seramikler ...
Bafra Belediyesi ‘Büyük Samsun Buluşması’nda
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi ‘Büyük Samsun Buluşması’nda
Polis, bombanın sahibini tespit etti
YEREL HABERLER Polis, bombanın sahibini tespit etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.