Büyükşehirden çölyak hastası çocuklar için özel şenlik

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Samsun Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği işbirliğinde düzenlenen ‘Glutensiz Şenlik’ programına katılan çölyak hastası çocuklar ve aileleri gerçekleştirilen etkinliklerle gönüllerince eğlenip, güzel bir gün geçirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Samsun Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği işbirliğinde ‘Glutensiz Şenlik’ programı düzenlendi. 915 Mayıs Dünya Çölyak Haftası nedeniyle düzenlenen program Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün de destek verdiği programa Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Bekir Şahin, Samsun İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sıddık Alagöz, Samsun Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Sare Kosif, dernek üyeleri ile çölyak hastası çocuklar ve aileleri katıldı. Düzenlenen şenlikte gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlendi. Ayrıca Samsun Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Sare Kosif tarafından protokol üyelerine katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, programda yaptığı konuşmada çölyak hastaları için kendilerine gelen taleplerle ilgili yapılan çalışmaları anlatarak “En son bizden derneğimizin iki talebi vardı. Bunlardan bir tanesi ihtiyaç sahibi ailelerimizin özellikle gıda temininde yaşadıkları zorluklardan bahsedilmişti. Bununla ilgili normal diğer vatandaşlarımıza yapmış olduğu gıda yardımları bölümünde glüten ile çölyak ile ilgili sorun yaşayan ailelerimize de gıda desteği sağlama konusunda da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in talimatlarıyla bir paket hazırlatıyoruz. Sosyal tesislerimizde özellikle çölyak hastalarımızla ilgili çocuklarımızla ilgili ailelerimizle ilgili beni mönü çıkarılmasıyla ilgili talepler vardı bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Programda konuşma yapan Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Sare Kosif ise çölyak hastalığının genetik olarak yatkın bireylerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan ‘gluten’ proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen ince bağırsak hastalığı olarak tanımlandığını belirterek “Derneğimiz, toplumda farkındalık oluşturuyor yeni alan çölyaklılara yalnız olmadıklarını hissettirip rehber olmak, glütensiz ürünlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 2019 yılında kuruldu” dedi.

Çölyak hastalığı konusunda farkındalığın artırılmasının çok önemli olduğunu bildiklerini belirten Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Samsun’un çölyak dostu bir kent olması hedefiyle tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle çalışmalar yaptığını söyledi.

Program çocuklara çeşitli hediyeler verilip, pasta kesilmesinin ardından sona erdi.

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