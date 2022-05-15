19 Mayıs kutlamalarında “TEKNOFEST” havası 60 farklı model uçak Samsun semalarında

– Samsun’da düzenlenen havacılık şenliğinde öğrencilerin yaptığı 60 farklı modelde uçak sırasıyla gökyüzünde gösteri yaptı. Düzenlenen gösteriyi Samsunlular ilgiyle takip etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Samsun’da coşkuyla kutlanmaya başladı. Bu çerçevede Çobanlı İskelesi önünde toplanan Göktürk Havacılık Lisesi, Tekno Havacılık Lisesi ve Spor Kulüpleri kendilerinin üretmiş olduğu uçakları uçurdu. Havada akrobatik hareketler yapan uçaklar Samsunluların beğenisi topladı. Kimisi elektrikle, kimisi de benzinle çalışan uçaklar heyecanlı anlar yaşattı. Teknolojik aletlerin sergilendiği, bir adet yarış 'dron'nun gösteri yaptığı havacılık şenliği kente TEKNOFEST havası oluşturdu.



Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “19 Mayıs kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün burada 19 Mayıs’a TEKNOFEST temasını işleyecek bir organizasyonun içerisindeyiz. Gençlerin model uçaklara, simülasyonlara, meraklara dikkatlerini çekmek adına böyle bir tema koyduk. Ciddi anlamda TEKNOFEST yarışmalarının Samsun’da olması bu heyecana bir heyecan daha katıyor. 19 Mayıs’ı 1 günde değil mayıs boyunca kutlayacağız. Coşkulu bir şekilde 19 Mayıs kutlamaları devam ediyor” dedi

Göktürk Havacılık Lisesi’nde İnsansız Hava Aracı Eğitmeni olan Baha Alsoy, “Bugün burada öğrencilerimizin yaptığı uçakları tanıtıyoruz. Bu lisede öğrenciler İHA yapıyor. Uçurmasını öğreniyor. Onların eğitimlerini tamamlıyorlar. Bugün ki uçuşum eğlenceliydi. 19 Mayıs’ı böyle kutluyoruz ”diye konuştu.

Diğer İHA pilotları ise Samsunlular yoğun ilgi ile takip ettiğini ve çok eğlendiklerini söylediler. Etkinlik stantlardaki uçakların tanıtımı ile devam etti.

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