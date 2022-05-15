Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Samsun'da tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan M.İ.(26) bacaklarından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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