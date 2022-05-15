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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Hakkaniyetten ayrılmadan çalışıyoruz”

İHA

Başkan Demir: “Hakkaniyetten ayrılmadan çalışıyoruz”

Samsun’a ait yöresel ürünler ve kent kültürünün tanıtıldığı ‘Büyük Samsun Buluşması’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak haktan, hukuktan, hakkaniyetten ayrılmadan vizyoner gayreti maksimum düzeye çıkardık, çalışma noktasında olduk ve öylede devam ediyoruz” dedi.
Samsun’a ait hem yöresel lezzetlerin hem de kent kültürünün tanıtıldığı ‘Büyük Samsun Buluşması’ programı renkli görüntülere sahne oldu. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programa siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Samsunluların akın ettiği etkinlik alanında birbirinden güzel programlar düzenlendi. ‘Büyük Samsun Buluşması’na katılan ve bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun, Karadeniz’in başkenti, merkezi. Samsunlu hemşehrilerimiz çok daha özgüvenli, çok daha geleceğe umutla bakıyor. Çok daha enerjik. Çok daha hülyaları, ufukları, vizyonları geniş” diye konuştu.
Samsunluların 7’den 70’e, genciyle yaşlısıyla herkesin tarihten gelen misyonunu bütün hücrelerinde, duygu dünyasında ve aklında her an yaşadığını ifade eden Başkan Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak haktan, hukuktan, hakkaniyetten ayrılmadan vizyoner gayreti maksimum düzeye çıkardık, çalışma noktasında olduk ve öylede devam ediyoruz” diyerek şöyle konuştu: “Samsun’da bugün geçmişten gelen hızlı kentleşme problemlerini yüzde yüz çözüme kavuşturacak projelerimiz devam ediyor. Sanayi alanlarında; yaklaşık 6 bin dönüm sanayi alanımız varken, 30 bine doğru gidiyoruz. Geçen yıl Samsun ihracatındaki artış 650 milyon dolardan 1 milyar 325 milyon dolara çıktı. Bu sene de artış devam ediyor. Yaklaşık 10 yıllık süreç içerisinde göreceksiniz Samsun ihracatta Türkiye’de ilk 6 il arasına girecek. Teknolojide, bilgide, vizyoner projede örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Akıllı Şehir uygulamalarında en kapsamlı, en vizyoner projeyi biz hayata geçiriyoruz. Teknofest’te yetiştiriyoruz. Hızlı şarj özellikli lityum pilli 20 elektrikli otobüsü devreye alıyoruz. İşletme maliyeti 7 kat aşağıya düşecek. Konforu yüksek. Buna benzer bütün uygulamalar, gündemimizde”
2023 yılı sonuna kadar bütün kentsel altyapıyı yenileyeceklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “946 mahallemiz var. 2023 sonuna bütün altyapıyı bitiriyoruz. 401 içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallemiz vardı. 2023 sonuna tamamını suya kavuşturuyoruz. Şehrimizi kanaviçe gibi dokuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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