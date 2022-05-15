Türkiye Off-road Şampiyonası 2. etap yarışları tamamlandı

– Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yapılan Türkiye Offroad Şampiyonası 2. etap yarışları tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde 1315 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası 2. etap yarışları bugünkü son gün etapları sonrası dereceye girenlerin ödüllendirilmesiyle tamamlandı.

13 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da Vezirköprü Çamlık Parkı’nda start verilen yarışlar, 14 Mayıs Cumartesi günü 10.3016.30 saatlerinde Vezirsuyu Tabiat Parkı’nda belirlenen mukavemet etabının 4 kez geçilmesiyle devam etti. Yarışın son günü ise bugün 10.3014.30 saatlerinde Vezirköprü İncesu mevkisinde yer alan seyirci etabında gerçekleştirildi.

7 etaplı şampiyonanın 3 gündür Vezirköprü’de düzenlenen 2. etap yarışlarında genel klasmanda, 113 puanla Kemal Özsoy birinci, 110 puanla Kenan Özsoy ikinci, 102 puanla Engin Öztürk üçüncü sırada yer aldı.

Sınıf sıralamalarında ise SSV sınıfında Kemal Özsoy birinci, Kenan Özsoy ikinci, S1 sınıfında Samet Emni birinci, Cengiz Çelik ikinci, S2 sınıfında Nihat Keskin birinci, Zeki Karaçaylı ikinci, Mehmet Fatih Kaya üçüncü, S3 sınıfında Engin Öztürk birinci, Ergün Çirkin ikinci, İlayda Hancı üçüncü, S4 sınıfında Doğukan Pekal birinci, Gıuseppe Simose Agazzi ikinci, Fatih Sulmaz üçüncü geldi.

24 araç ve 48 sporcunun yer aldığı yarışlarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Offroad Şampiyonası 1719 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılacak 3. etap yarışlarıyla devam edecek.

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