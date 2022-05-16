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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı

İHA

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak metrelerce takla attı. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı

Samsun’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak metrelerce takla attı. Kazada 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Gündoğdu mevkiinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan 52 NC 565 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Can D. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil metrelerce takla attı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada Enes K., Kadir Can D., Enes D. ağır yaralanırken Emir Tuğrul A. ise hafif yaralandı. Takla atan otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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