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Üniversite öğrencileri Samsun’u keşfediyor Büyükşehir’den üniversite öğrencilerine Ayvacık gezisi

İHA

Üniversite öğrencileri Samsun’u keşfediyor Büyükşehir’den üniversite öğrencilerine Ayvacık gezisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ‘Samsun’u Keşfet Şehrini Farket Projesi’ kapsamında üniversite öğrencileri için Ayvacık ilçesine bir gezi düzenledi. 100 öğrenci ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek keyifli bir gün geçirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Samsun’u Keşfet Şehrini Farket Projesi’ ile Ayvacık ilçesine gezi organize edildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen geziye 100 üniversite öğrencisi katıldı. Kaldıkları yurtlardan alınan öğrenciler, tahsis edilen üç otobüsle Ayvacık'a hareket etti.
Yol üzerinde önce Tekkeköy Mağaraları ziyaret edildi. Ardından Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Göğceli Mezarlığı içindeki Çivisiz Camii gezildi. Daha sonra da Suat Uğurlu Baraj Gölü üzerinde öğrencilere gemi ile gezi turu yapıldı. Eynel Köprüsü ile Kirazlık Adası arasında Samsunum2 gemisi ile yapılan gezide öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Çalan müziklerle oyunlar oynayıp halaylar çekti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okuyan Enes Tuğ, "Biz üniversite öğrencileri olarak buraya gelme şansımız asla yoktu. Ama Büyükşehir Belediyemiz sayesinde Atakum dışında da bir yeri görmüş olduk. Samsun gerçekten çok güzel bir şehir. Günümüz dolu dolu geçti. Hem tarihi hem de turistik bir gezi oldu bizim için. Başkanımıza biz gençlere böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

“Samsun çok güzelmiş”
Üniversite öğrencilerinden Arzu Susuz ilk kez geldiği Samsun'u çok beğendiğini ifade ederek, “Burada ikinci yılım ama pandemiden dolayı çok fazla bir yerini görememiştim. Bu gezi ile şehrin ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Büyükşehir Belediye Başkanına ve ekibine biz bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen “Samsun’u Keşfet, Şehrini Fark Et” projesi ile amaçlarının Samsun'un güzelliklerini öğrencilere tanıtmak olduğunu söyleyen Gençlik Liderliği Proje Yürütücüsü Şeyma Sultan Yayla da “Proje kapsamında bu kez de 100 üniversite öğrencisine şehri gezdirdik. 21 Ağustos tarihine kadar gezilerimiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

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