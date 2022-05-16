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Samsun meclisi toplandı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Makro AVM Binası sosyal, kültür ve sanat merkezi olacak” “İstanbul’da en fazla nüfusu olan 5’inci iliz, İstanbul’da 600 bin Samsunlu var”

İHA

Samsun meclisi toplandı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Makro AVM Binası sosyal, kültür ve sanat merkezi olacak” “İstanbul’da en fazla nüfusu olan 5’inci iliz, İstanbul’da 600 bin Samsunlu var”

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı’nda 53 gündem maddesi görüşüldü.
53 gündem ve gündem dışı maddelerin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Meclis Toplantı Salonu’nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda hemen karara bağlanması gereken “19 Mayıs Yarı Maratonu’nda dereceye giren sporculara ödül verilmesi” maddesi ile “TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi” maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Başkan Demir, diğer maddelerin daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderilmesinin ardından bazı konularda bilgilendirmede bulundu.

“Makro AVM binası sosyal, kültür ve sanat merkezi olacak”
70 milyon 50 bin TL bedelle alınan Makro AVM binası ve arsasına yapılacak proje hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Mustafa Demir, “Makro AVM binasını ve arsasını Ziraat Bankası icradan satışa çıkarmıştı. İhaleye girdik ve tesisi 70 milyon 50 bin TL ile ihaleyi aldık. 10 gün içerisinde bedelini yatırıp, tapusunu almış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun. Orası çok özel bir proje olacak. Tapuyu alır almaz çalışmaya başlayacağız. Orayı tam bir sosyal, kültür, sanat merkezi haline dönüştüreceğiz. Kafeler, restoranlar, düğün salonları, toplantı salonları, fuar organizasyonları, resim atölyeleri, tiyatro prova salonları ve kongre salonu olarak çok güzel bir hale getirerek Samsun’a kazandıracağız. Tam da şehrin merkezinde, ulaşımı da çok iyi. Türkiye’de eşi benzeri az olan bir yer olacak. 7’den 70’e herkesin kullanabilecek olduğu, uzun yıllar halkımıza hizmet edecek bir yaşam alanı olacak. Etrafını da yeşil alan, çocuk parkları gibi düzenlemeler ile çok iyi hale getireceğiz. Projenin inşasına bu sene başlarız diye hedefliyoruz. O bedellere orayı Samsun halkına kazandırmanın çok önemli ve hayırlı olduğunu düşünüyorum. Düzenleme ile birlikte alan Türkiye’de örnek bir sosyal yaşam alanı ve kültür sanat alanı olacak” dedi.

“İstanbul’da en fazla nüfusu olan 5’inci iliz, İstanbul’da 600 bin Samsunlu var”
Samsunluların sadece Samsun’da değil diğer büyük şehirlerde de büyük bir nüfusa sahip olduğunun altını çizen Demir, “İstanbul’daki Samsun Tanıtım Günleri etkinliğine katıldık. Çok güzel ve kalabalık bir organizasyon oldu. Gurbetteki Samsunlu hemşehrilerimizi daha önceki yıllara göre çok daha özgüvenli ve şehriyle ilgili geleceğe umutla bakan bir vaziyette gördüm. İstanbul’da en fazla nüfusu olan 5’inci iliz. Sadece İstanbul’da 600 bin civarında Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız var. Civar şehirlerde de oldukça fazla Samsunlu hemşehrimiz var. Bu, bizim için önemli bir güç ve enerji. Birçok siyasi görüşten politikacı ve ünlüler de Samsun Tanıtım Günleri’ne ziyarette bulundu” diye konuştu.
Meclisten komisyonlara havale edilen maddeler daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanarak karara bağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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