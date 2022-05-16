Sandıkçı: “İlçemizi en güzel şekilde temsil ettik”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İstanbul’da düzenlenen Büyük Samsun Buluşması’nda Canik’i en güzel şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Canik Belediyesi, İstanbul’da düzenlenen tanıtım günlerinde ilgi odağı oldu. Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul’da düzenlenen Büyük Samsun Buluşması ziyaretçilerin akınına uğradı. İstanbul Yenikapı’da üç gün boyunca devam eden tanıtım günleri etkinliğinde yer alan Canik Belediyesi; ilçenin doğal güzellikleri, yöresel değerleri ve hayata geçirdiği önemli projeleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



“İlçemizi en güzel şekilde temsil ettik”

Organizasyonun özellikle İstanbul’da yaşan Samsunlulardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Akademisyenler, bürokratlar, milletvekilleri, belediye başkanları, sanatçılar, sporcular, basın mensupları ve farklı çevrelerin ziyaret ettiği bu büyük organizasyonda üç gün boyunca ilçemizi en güzel şekilde temsil ettik. Tanıtım standımız her yaştan insanlardan büyük ilgi gördü. Bu tür etkinlikler ilçenin tanıtımı adına büyük önem taşıyor. Her fırsatta ilçemizi tanıtmaya gayret ediyoruz” dedi.

Büyük Samsun Buluşması 1215 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

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