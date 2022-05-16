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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

407 izci 19 Mayıs kutlamaları için Samsun’da

İHA

407 izci 19 Mayıs kutlamaları için Samsun’da

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için 14 farklı şehirden 407 izci Samsun’a geldi. 4 gün boyunca kamp yapacak olan izciler çeşitli etkinlere katılacak.
19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinci Kampı’na Samsun ev sahipliği yapıyor. Pandeminin ardından coşkuyla yapılan 19 Mayıs kutlamalarına katılacak olan izciler sportif etkinliklerden kültürel etkinliklere kadar birçok farklı aktivitelerde yer alacak. Gençlere milli bilinci aşılamayı hedefleyen kamp 19 Mayıs akşamı son bulacak.

“Bu haftalık süreç içerisindeki amacımız bu milli bilinci vermektir”
Kamp hakkında bilgi veren Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Milli Bilinç Kampı Sorumlusu Ayşegül Dağseven, "Burada 19 Mayıs törenlerine katılacağız. Çocuklara şehrin tarihi ve kültürel yerlerini tanıtacağız. Bu haftalık süreç içerisindeki amacımız bu milli bilinci vermektir. Kampımızın isminin Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı olmasının sebebi budur. Federasyonumuzun bütün milli bilinç kamplarında aynı tarihler arasında birebir yaşatıyoruz. Bu etkinlik doğrultusunda milli bilincin dışında çocuklarımıza yönelik sportif etkinlik, kültürel etkinliklerimiz, el becerileri etkinliklerimiz vardır. Okçuluktan başlayarak ebru sanatına kadar çocuklar çalışmalar yapacaklar. Her akşam da kamp ateşimiz var. Bir ateşin etrafında kahramanlık türküleri söyleyerek coşkuyu yakalamaya çalışacağız” dedi.

“Çok heyecanlıyız”
Eskişehir’den Samsun’ a gelen İzci Elif Özkan, “Biz 19 Mayıs kampı için buradayız. Diğer bütün şehirlerden izciler de buraya geldi. Çok heyecanlıyız. Bu benim ilk milli kampım. Başka izcilerle birlikte olduğum ilk kampım. O yüzden içimde anlatamadığım bir duygu var” diye konuştu.

“Birlikte kutlamak bize güzel hissettiriyor”
Eskişehir Spor Kulübü izcisi Ece Nur Ardıç, “Atatürk’ümüzün Milli Mücadele'yi başlatmak için ilk adımını attığı Samsun’dayız. Birlikte kutlamak bize güzel hissettiriyor. Samsun beklediğimden de güzel çıktı. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Bu coşku devam ediyor”
İzci Furkan Emir, "Çok büyük bir coşku hissediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 103. yıl boyunca süren bu coşku, heyecan, sevinç şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Buraya gelen her kulüp bunu 5 gün boyunca da sürdürecek” ifadelerini kullandı.
Diğer izciler ise Samsun’a ilk defa geldikleri ve çok güzel bulduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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