‘YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Modeli Projesi’ne ödül

"Best IT Cost Efficency Project of the Year" ödülüne layık görülen YEDAŞ ödülünü aldı.

Sapanca'da ödülü alan YEDAŞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Mehmet Ensari, “YEDAŞ, kalitede sürdürülebilirlik, elektrik dağıtımı sektöründe de bu ödülü alarak farkındalık oluşturmuştur” dedi.



Toplamda 260 proje yarıştı

Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör kurumlarından 300'den fazla bilgi teknolojileri yöneticisinin bir araya geldiği 13. International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO Zirvesi 1314 Mayıs tarihlerinde Sapanca’da düzenlendi. Bu sene 68 kurumdan, toplam 260 projenin yarıştığı IDC CIO Awards ödüllerinde YEDAŞ'ın, “YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Modeli Projesi”, 150 kişilik jüri tarafından değerlendirme sonucu, "Best IT Cost Efficency Project of the Year" dalında ödüle layık görüldü.



YEDAŞ'a tam not

YEDAŞ'ın 5 ilde 3 milyondan fazla müşteriye elektrik dağıtım hizmeti verdiğine dikkat çeken YEDAŞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Mehmet Ensari, "Özellikle kurumsallaşma, bilgi teknolojileri, entegre yönetim sistemleri ve kalite yönetim sistemleri açısından şirketlerin uluslararası ölçekte bilinirliliği ve kalıcılığı anlamında oldukça büyük önem arz eden ödülü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu prestijli ödül ile uluslararası platformlarda yapılan değerlendirmeler ile ne kadar değerli çalışmaları hayata geçirdiğimizi bir kez daha gördük. Başarı ile uygulamaya devam ettiğimiz YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programı’nda layık görüldüğümüz bu ödül bizleri oldukça heyecanlandırmıştır" diye konuştu.



“YEDAŞ, ‘rol model’ şirket olmanın temellerini atıyor”

“YEDAŞ, ‘rol model’ şirket olmanın temellerini atıyor” diyen Mehmet Ensari, “Sadece Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinin değil, Avrupa’nın da dikkatle izlediği ve rol model bir şirketin temellerini attık. Kurumsal hedeflerimize varmak için çalışmalı, öğrenmeliyiz. Amacımız ölçülebilir, şeffaf ve yönetilebilir olmaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.