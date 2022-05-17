Covid-19 geçiren kişilerde psikiyatrik sorunlar görünme sıklığı arttı

Psikiyatri Uzmanı Dr. Süleyman Korkmaz, Covid19 geçiren kişilerde psikiyatrik belirtiler görüldüğünü ve panik atak, depresyon ve kaygı bozukluğu şikayetiyle kliniklere başvuran kişilerin sayısının arttığını söyledi.

Korona virüsünün bulaş hızının ve öldürücülüğünün yavaşladığı şu günlerde doktorlar Kovid19’un başka bir olumsuz yönü üzerinde durmaya başladı. Covid19’un sadece akciğerde değil psikiyatrik sorunlara da yol açığını belirten uzmanlar, psikolojik etkinin yanı sıra virüsün organik nedenlerinin de kaygı bozukluğu, depresyon, panik atak ve ankisiyete gibi sorunlara yol açtığını vurguladılar. Medicana İnternational Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Süleyman Korkmaz, Covid19’un insan psikiyatrisi üzerindeki etkileri hakkında açıklamada bulundu.



“Polikliniklerdeki vaka sayısı arttı”

Covid19’un insan psikolojisini bozduğunu ifade eden Medicana İnternational Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Süleyman Korkmaz, “Covid19 salgını başladı ve tüm dünyayı etkiledi. Bir süre sonra ölümler başladı. Herkes çevresinden yakınlarını Covid19 nedeniyle kaybetti. Bu bir korku oluşturdu. O zaman bizlere panik atak ve kaygı bozukluğu olan hastalar gelmeye başladı. Kısıtlamalar, kapanmalar insanların eski alışkanlıklarını olumsuz etkiledi. Gelecek endişesi ve o anki ortam depresyon, kaygı bozukluğu ve panik atak vakalarını polikliniklerde fazlasıyla görmeye başladık. Bu vakaların görünme durumu eskiye göre çok daha fazla. Bizler ilk başta bu durumun psikolojik etkilerden kaynaklandığını düşünmüştük. Pandeminin azaldığı ve aradan 2 yıldan fazla zaman geçtiği şimdilerde ise doktorlarla da görüşmelerimizde bu olayların sadece psikolojik etkilenmeden değil, Covid19 virüsünün kendisinin direkt sinir sisteminde ve beyinde de bir takım etkilerinin olduğunu gördük. Covid19'dan dolayı da inanların bir takım psikiyatrik belirtiler gösterdiğini gelen hastalardan görüyoruz. Virüse yakalanan hastalardan birçoğu, ‘Ben 35 ay önce Covid19 geçirdim, bu sıkıntıları yaşamaya başladım’ diyor. Bunun resmi bir tanısı yok ama biz buna arkadaşlarımızla kendi aramızda ‘Kovid ankisiyetesi’ dedik. Gerekli araştırmaların yapılmasının ardından mutlaka bir takım tahliller tıp literatürüne girecektir” dedi.



“Kalıcı etkileri olup olmadığını zaman gösterecek”

Psikiyatrik sorun yaşayan kişilerin hastalıklarının kalıcı olup olmadığını zamanın ve araştırmaların göstereceğine de değinen Korkmaz, “Covid19’un psikolojik etki ve endişeleri ayrı bir taraftan da virüsün organik dediğimiz kendi oluşturduğu tahribat nedeniyle de bir takım psikiyatrik belirtiler görüldü. Geçen yıl çok sayıda Covid19 geçirmiş kişilerde ankisiyete belirtisi, panik ataklar ve depresyona girenleri kendi müşahede ettim. Bu etkiler kalıcı olacak mı? Gelecekte ne olacak? Nereye gider? Bunları bilmiyoruz. İlk başta canımızın derdine düştük. Ölmemek için uğraştık. Akciğer ve sinir sistemindeki etkileri inceleniyor ama psikolojik olarak da kalıcı birtakım etkileri olacak mı onu zaman gösterecek. Bilimsel çalışmalar bu duruma açıklık getirecektir. İleride kalıcı bir takım durumun olup olmayacağını da zaman gösterecektir. Aşı olan kişilerde ise söz konusu belirtileri pek görmedim. Covid19 geçirip, aşı olmayanlarda panik atak, depresyon ve kaygı bozukluğu durumuna sıklıkla rastladık” diye konuştu.

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