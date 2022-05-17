2022’de yabancılara en çok konut satılan 8. il Samsun

– Samsun’da 2022 yılının ilk 4 ayında yabancılara 485 konut satıldı. Böylece Samsun, Türkiye'de yabancılara en çok konut satılan 8. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistikleri rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de ilk 4 ayda 453 bin 121 konut satışı gerçekleşirken bu konutların 20 bin 791’i ise yabancı uyruklu kişilere satıldı. Ayrıca nisan ayında 81 ilde 133 bin 58 konutun satışı gerçekleşirken bu konutların da 6 bin 447’si yabancılara satıldı.



Yabancılara en çok konut satılan 8. il Samsun

TÜİK verilerine göre Türkiye’de yabancılara en çok konut satılan ile İstanbul oldu. İstanbul’da 8 bin 538 konut yabancılara satılırken, İstanbul’u sırasıyla Antalya (5 bin 417), Ankara (bin 237), Mersin (963), Bursa (610), Yalova (559), İzmir (512), Samsun (485), Sakarya (464) ve Trabzon (304) şeklinde oldu. Ayrıca Samsun’da Nisan ayında yabancılara satışı gerçekleşen konut sayısı ise 130 oldu.

Öte yandan Karadeniz Bölgesi’ndeki illerden Samsun’da 2 bin 170, Tokat’ta 480, Çorum’da 694, Amasya’da 389, Sinop’ta 246 ve Ordu’da 738 konutun satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Nisan ayında toplamda 133 bin 58 konutun satışı gerçekleşti.

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