Samsun'da otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Samsun'da yoldan çıkan otomobilin, binanın duvarına çarptığı kazada araç sürücüsü yakalandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülşen T.(34) idaresindeki 55 ACS 872 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Gülşen T. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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