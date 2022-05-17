Tutuklanan öğretmenin taciz ettiği öğrenci sayısı 26'ya çıktı

Samsun'da görev yaptığı ortaokulda öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin cinsel saldırısına maruz kalan öğrencisi sayısı 26'ya çıktı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda meydana geldi. Matematik öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.'nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu'ndaki sorgusunun ardından bur hafta önce Samsun Adliyesine sevk edildi. İddiaya göre, öğretmen Z.K.'nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.K., "Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar" demişti.

Olayın ortaya çıkması üzerine yeni yeni öğrencilerin de öğretmenin kendisini de tacizde bulunduğunu belirtmesi üzerine olayda mağdur öğrenci sayısı 26'ya çıktığı öğrenildi.

Öğretmen Z.K.'nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı, 78 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat kararı verilince mesleğine geri döndüğü, dosyanın Yargıtay'da olduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 3 öğrenciye beraat kararına kara verdiği ancak 2 öğrenciyi tacizden cezalandırılmamasını talep ettiği ve sürecin sürdüğü ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.