Yunanistan’dan Samsun’a pedallayan bisikletçilere davullu zurnalı karşılama

Atakum Belediyesi’nin destek olduğu projeyle Yunanistan Gümülcine’den, Atatürk’ün Selanik’teki doğduğu evden alınan toprakla yola çıkan bisiklet grubu davul ve zurnayla Atakum’da karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balkan Masası’nın organize ettiği “Gençlik Geleceğimizdir” değişim programı dahilinde Atakum Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı projeyle 3 Mayıs’ta Yunanistan Gümülcine’den yola çıkan Rodop Bisiklet Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyeleri Atakum’a ulaştı. Atakum girişinde Atakum ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, CHP Balkan Masası Belediye Sorumlusu Hasan İpek, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, CHP Atakum Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarıkaş ve Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat tarafından karşılanan bisikletçiler, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyesi bisikletçilerin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’ya gittiği aracın bir benzerinin de eşlik ettiği konvoyla Atakum Belediyesi’ne geldi. Belediye önünde davul zurna eşliğinde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci tarafından çiçeklerle karşılanan sporcular Şükrü Mehmetçik, Ali Kayrak ve Latif Mehmet vatandaşlardan da büyük alkış aldı.



“Atatürk’ün ilkelerini yaşatacağız”

Bisikletçileri Atakum Belediyesi önünde çiçeklerle karşılayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Arkadaşlarımız Atatürk’ün akrabaları. Atatürk’ün doğduğu kentten, evinin bahçesinden; O’nun oynadığı ve altında büyüdüğü nar ağacının dibinden bize toprak getirdiler. Türkiye bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını attığı, ‘benim doğduğum kent’ dediği Samsun’a Selanik’ten toprak getirdiler. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Sizin getirdiğiniz toprağı Lozan’daki anlaşmayı imzalayan İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtının bulunduğu Lozan Parkı’nda bir çiçeğin, ağacın yeşermesinde kullanacağız ve ona gözümüz gibi bakacağız, onu Cumhuriyetle birlikte büyüteceğiz. Siz oradan, biz buradan Atatürk’ün ilkelerini yaşatacağız. O’nun ilkelerini her gün biraz daha çağdaşlaştırarak, yorumlayacağız. Atatürk’ün düşüncesi Ege’nin iki yakasında da olacak” dedi.

Rodop Bisiklet Doğa Sporları Grubu (ROBİS) Başkanı Latif Mehmet, “Yol zorlu ve güzeldi. Gümülcine’den çıktık Karadeniz kıyısı boyunca Samsun’a geldik. Yaklaşık bin 350 kilometre yol katettikten sonra buradayız. Gelirken Atatürk’ün Selanik’teki doğduğu evden aldığımız toprağı da yanımızda taşıdık. Bu anlatılmaz bir duygu, çok güzel. Toprağa bir şey olmasın diye o kadar güzel bir yerde sakladık ki… Şu an burada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel insanlarla karşılaştık, çok güzel karşılandık. Karadeniz’i her zaman görmek istiyorduk, bu proje ona vesile oldu. Çok değişik bir deneyimdi. Karadeniz ekranlarda gördüğümüz gibi değil, mutlaka çıplak gözle görülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Atakum ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, CHP Balkan Masası Belediye Sorumlusu Hasan İpek ise, “2021 yılında Gümülcine’nin Yassıköy Belediyesi’ni Atakum Belediyesi ile kardeş şehir yapmıştık. Daha sonra CHP Balkan Masası olarak bu işe giriştik, Latif Beyi ve bizim buradaki mübadil gençlerimizi zoom üzerinden görüştürdük ve projeyi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da arz ettik. Proje kapsamında Selanik’ten almış oldukları ata toprağını bisikletle buraya getirdiler. Arkadaşlarımız 3 Mayıs’tan bu yana yoldalar. Pedallarına ve yüreklerine sağlık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.