16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Samsun'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilerek 22 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 215 Mayıs tarihleri arasında toplam 16 uyuşturucu olayında 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 760 bin 443 kök kenevir bitkisi, 23 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 73 gram kubar esrar, 740 adet kaçak sigara, 1 adet deri üzerinde yazılmış İncil ve metal sanduka ele geçirildi.

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