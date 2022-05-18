Hayatlarında ilk defa deniz gören Siirtli çocukların büyük mutluluğu

Bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Siirt’ten Samsun’a gelen 13 minik çocuk hayatlarında ilk defa deniz gördü. Kimileri denizde halay çekerken kimileri ise dakikalarca kumda oynayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Siirt’in Pervari ilçesi Tosuntarla köyünde yaşayan 13 çocuk sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen gurbetçi Olgun Aydoğan(56) isimli vatandaşın girişimleriyle Samsun’a getirildi. Pandemiden dolayı ertelen proje 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleriyle birleşince daha da anlam kazandı. Sabahın ilk ışıklarında denizi görür görmez kumsala koşan çocuklar doyasıya eğlendi. Kimi çocuklar sudan çıkmak istemedi kimileri ise deniz kabuğu toplayarak denizde halay çekti. Daha önce deniz görmediklerini söyleyen minikler çok mutlu olduklarını ve bir daha gelmek istediklerini ifade ettiler.



“Bahçelerinin arkalarında gördükleri gölleri deniz olarak bana tanımlanıyorlardı”

Öğrencilerinin çok mutlu olduğunu söyleyen Tosuntarla İlkokulu görevli sınıf öğretmeni Elif Uysal, “Bu aslında 3 yıldır devam eden bir proje. İlk olarak okulumuzda yardım amaçlı ben Olgun Bey'e ulaştım. Proje ilk olarak okula yardımla başladı. Sonra çocuklar denizi çok merak ediyorlardı. Bu yüzden ben Olgun Bey'e böyle bir teklif sundum. Özellikle 19 Mayıs olsun istedik. Çocukların o milli bilinç duygusunu yaşamasını arzu ettik. Kendisiyle iletişime geçtik. Bu şekilde projemiz başladı. Hayatlarında ilk defa deniz gördüler. Ben daha önce denizi anlatıyordum ama sorduğum zaman 'denizi gördük' diyorlardı. Bahçelerinin arkalarında gördükleri gölleri deniz olarak bana tanımlanıyorlardı. Onlar için çok güzel bir anı oldu” dedi.



“Tamamen dayanışma projesidir”

Çocuklarda güzel bir anı bırakmak istediklerini söyleyen Olgun Aydoğan, “2019 yılında bana çok dokunaklı bir mesaj geldi. Okullarının bahçe duvarlarının olmadığı, bahçeye çıkamadıkları gibi bir mesaj aldım. Biz de süreci başlattık. Okullarının bahçe duvarlarını yaptık. Okulun bahçesinde oyun parkı yaptık. Lojman tamirini yaptık. Orada 2 tane okulumuza katkımız oldu. Bu projeyi daha önce yapacaktık fakat pandemiden dolayı 2 sene ertelendi. Bu proje destek veren Murat Öztürk, Özkan Buğdaycı, Şaban Tan, Ahmet Bayraktar, Yunus Kılıç, Nihat Gürbüz ve Mehmet Cesur arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Orada bir arkadaşımıza akülü araç hediye ettik. Burası sözün bittiği yer. En büyük mutluluk budur. Bundan örnek alacak bir sürü arkadaşımız vardır. Bu anı yaşasınlar. Bir şeylerin yapılması lazım. Bu bir projedir. Bu bir hayır projesi değil tamamen dayanışma projesidir” diye konuştu.

Minikler ayrıca Samsun’da bulunan belediye başkanlarını ziyaret edecek. Akabinde 19 Mayıs etkinliklerine katılacak olan minikler daha sonra Siirt’e dönecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.