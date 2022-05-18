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Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Tüfekçi: “Savunma sanayinde 80 bin kişi istihdam ediliyor”

İHA

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Tüfekçi: “Savunma sanayinde 80 bin kişi istihdam ediliyor”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Türkiye’nin 2021 yılındaki savunma sanayi ihracatının 3,2 milyar dolar olduğunu ve savunma sanayi sektöründe 80 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Ballıca Kampüsü’nde öğrencilere yönelik “Türk Savunma Sanayinin Dünü Bugünü ve Geleceği” başlıklı bir panel düzenlendi. Panele; Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Roketsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Yerebakan ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

“Savunma sanayi sektöründe 80 bin kişinin istihdam ediliyor”
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, 1925 yılında önemli yatırımlarla kurulan savunma sanayinin zorlu süreçlerden geçerek günümüzdeki başarıya ulaştığını belirtti. Tüfekçi, “1985 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı kuruldu. 2014 yılından itibaren kendimiz tasarlayıp kendimiz üretiyoruz. 2020 yılında 7 firma ile 2021 yılında ise 2 firma ile ilk 100’e girdik” dedi.
Güçlü bir savunma sanayi için önümüzdeki yıllarda daha önemli hamleler yapmayı planladıklarını belirten Tüfekçi, bunun için milli teknolojilerin geliştirilmesinin ve etkin iş bölümünün önemine dikkat çekti. Tüfekçi, dünyada savunmaya harcanan paranın 2 trilyon dolar olduğunu, bunun yüzde 40’ının Amerika, yüzde 20’sinin Çin tarafından harcandığını ifade ederek, öğrencilere İngilizceyi ve ikinci dil olarak da Çinceyi öğrenmelerini tavsiye ederek, “Çin bizi pazar yapmadan biz Çini pazar yapalım” ifadesini kullandı. 2021 yılında Türkiye’nin savunma sanayiindeki ihracatının 3,2 milyar dolar olduğunu söyleyen Tüfekçi, pandeminin etkisiyle yaşanan bir düşüş olsa da bu rakamların giderek artacağını ifade etti. Savunma sanayi sektöründe 80 bin kişinin istihdam edildiğini açıklayan Tüfekçi, bunun önemli bir rakam olduğunu fakat yeterli olmadığını vurguladı.

“Altay Tankı’nın motoru bizde geliştiriliyor”

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