İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a araçla uyuşturucu getiren 1'i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı takip ve çalışmalar sonucu İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceğinin bilgisini aldı. Narkotik polisi, A.Y.(36) ile M.E.(28) adlı kadını içinde bulunduğu 57 plakalı otomobili İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde ele geçirdi. Narkotik dedektör köpeği ile araçta yapılan aramada vites kutusu içine zulalanmış 270 gram metamfetamin maddesi bulundu.

M.E. adlı kadın ile A.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 çocuk annesi M.E. adlı kadın verdiği ifadede, "Araçta uyuşturucu madde olduğunu bilseydim araca binmezdim. Ben uyuşturucu kullanırım ancak 4 ay önce bıraktım. A.Y. ile kimseye uyuşturucu satmadık" dedi.

A.Y. ise, "M.E. kız arkadaşım olur. Araçta ele geçen uyuşturucu bana aittir. Ben uyuşturucuyu kullanmak için bulunduruyorum. M.E.'nin söz konusu maddeden bilgisi yoktur. Satanlardan sürekli almamak için o yüzden toptan satın aldım. Ben kimseye uyuşturucu satmadım" diye konuştu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y. ve M.E. mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

