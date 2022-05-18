Samsun’da fener alayı coşkusu

– Samsun Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle fener alayı düzenlendi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sporcular, gençlik merkezi üyeleri, halk oyunları festivaline katılacak gruplar, bando takımları, ritim grupları ve samsun halkının katılımıyla yapıldı. Binlerce vatandaş, Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek, gurur ve heyecanı bir arada yaşadı.

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "19 Mayıs coşkusunu Samsunumuzda hep beraber yaşıyoruz. Şu anda binlerce vatandaşımızdan oluşan grubumuzla yürüyoruz. Bundan daha güzel bir mutluluk olmaz. Dün 1919 metrelik bayrağımızla yürüdük bugün de fener alayını gerçekleştiriyoruz. Yarın da Atakum sahilinde faaliyetlerimiz devam edecek. Çok güzel etkinliklere tanık olduk. Bayramı dolu dolu yaşıyoruz. Halkımızın coşkusunu görüyoruz. Pandemi nedeniyle 2 senedir hep birlikte kutlama yapamıyorduk. Bugün hemşerilerimizin katılımıyla muhteşem bir atmosfer yaşıyoruz. Tüm Samsunlu hemşerilerime şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Yürüyüşe Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.