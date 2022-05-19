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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza’da festival başladı Şehitlik ziyaret edildi

İHA

Havza’da festival başladı Şehitlik ziyaret edildi

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 103. yıldönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 28’inci "25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali" şehitlik ziyareti ile başladı.
İlçe kabristanlığında gerçekleştirilen programa Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve protokol üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.
Programda okunan Kur’anı Kerim’in ardından Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Atatürk ve silah arkadaşları ve şehitler için dua edildi. Programın son bölümünde ise Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret etti.
Kaymakam Nayman, Havzanın Milli Mücadele’nin başlangıç noktası olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık yürüyüşü 25 Mayıs’ta Havza’ya gelmesi ve Havzalılardan aldığı cesaret ile yakmış olduğu bağımsızlık meşalesi ile ülkemizin temelleri atılmıştır. İnşallah bu yıl uzun bir süreden sonra tekrar festivalimiz ile 25 Mayıs gereğince kutlayacağız. Tüm haklımız davetlidir” dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza’nın ve Havzalıların her daimim vatanına bağlı ve vatanı için gözünü kırpmadan göreve hazır olduğunu belirterek, “Bu 25 Mayıs 1919 tarihinde ne ise bugün de aynıdır. Bunun en büyük göstergesi ilçemizde Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olduğumuz 52 şehidimizdir. Festivalimizi bizlere bu vatanı emanet eden şehitlerimizi ziyaret ile başladık. İnşallah güzel bir festival ile halkımız ile birlikte Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 103. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlendiğimiz 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivalimizi gerçekleştireceğiz” dedi.
Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 103. yıldönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 28’inci 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm festivali programı kapsamında; yarın oryantiring yarışı, spor gösterileri, bayrak yürüyüşü, ilk miting metninin okunması, Mevlidi Şerif, kuru üzüm dağıtılması, fotoğraf sergisi ve tiyatro gösterisi geçekleştirilecek.
21 Mayıs 2022 Cumartesi: Doğa yürüyüşü, tiyatro gösterisi, voleybol halk turnuvası ve vetaran futbol takımı maçı.
22 Mayıs 2022 Pazar: Aslançayırı Yayla Şenliği, okçuluk gösterisi, palyaço gösterisi, buzağı yarışması, uçurtma yarışı, urgan yarışı, yumurta yarışı, keşkek dağıtımı, at yarışlarımidilli atları gösterileri, motor gösterileri, traktör sergisi, halk konseri.
23 Mayıs 2022 Pazartesi: Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri, zeka oyunları, İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi Sergi açılışı, OSB fabrikalarında üretilen mal ve malzeme sergisi, fotoğraf sergisi ve gün boyu öğrencilerin Atatürkevi ve Taş Mektep ziyaretleri.
24 Mayıs 2022 Salı: Bisiklet gösterisi, palyaço gösterisi, fener alayı, Atatürk’ün sevdiği türküler konseri, Çin balonu uçurulması.
25 Mayıs 2022 Çarşamba: Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 103. yıldönümü resmi kutlama programı. Paramotor gösterisi, OSB esnaf buluşması, Havza OSB ziyareti, temel atma töreni, askeri bando gösterisi, halk oyunları gösterisi, özel araç ve motor gezisi, gençlik konseri ve havai fişek gösterisi.
Ayrıca festival boyunca amatör fotoğraf yarışması düzenlenecek.

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