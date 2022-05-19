Kocaeli'den yola çıkan 19 bisikletli Samsun’a ulaştı Bisikletliler sembolik olarak taşıdıkları Türk bayrağını Samsun Valisi Zülkif Dağlı’ya teslim etti

Kocaeli’den yola çıkarak 700 kilometre pedal çeviren 19 bisikletçi, Milli Mücadele’nin başladığı Samsun’a ulaşarak sembolik olarak taşıdıkları Türk bayrağını Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve 19 sporcunun katılımıyla düzenlenen 19 Mayıs Milli Mücadele Bisiklet Turu, Samsun’da tamamlandı. 19 Mayıs 1919’a ithafen 19 bisikletçi ile yapılan bisiklet turunda, Kocaeli’den yola çıkarak toplamda 700 kilometre pedal çeviren sporcular Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. 14 Mayıs’ta yola çıkan sporcular her gün yüz kilometre üzeri yolu aştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir otobüsü ile polis ekipleri ve sağlıkçılar da onlara eşlik etti. Sporcular Samsun’da katıldıkları kutlamalarda 19 Mayıs ruhuyla sembolize ettikleri Türk bayrağını Vali Zülkif Dağlı’ya takdim etti.

Sporculardan Harun Canbazoğlu, "19 Mayıs Milli Mücadele Bisiklet Turu nedeniyle bugün Samsun’dayız. 5 etapta yaklaşık 700 kilometre pedal çevirdik. Kocaeli’nden 4 tane bisiklet kulübü bir araya geldik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde Kocaeli’den aldığımız al bayrağı Samsun Valimize teslim ettik. Hava şartlarımız güzeldi. Yollar çok keyifliydi. Sporcularımız seçkin, lisanlı sporculardı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda burada olmak mutluluk verici. Herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum. Yaklaşık 6 bin metre bir tırmanış irtifa kazandık. Rüzgar çok vardı. Özellikle rüzgar bizi biraz zorladı. Ama sporcularımız antrenmanlıydı. Onların bu Mili Mücadele ruhuyla pedal çevirdikleri için ayriyeten kutluyorum. Herkes bu bilinçle pedal sürdü. Zorlandık ama buraya ulaştık mutluyuz. Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yer Samsun. Biz de buraya sembolik olarak bir bayrak götürelim, Milli Mücadele ruhuna bir katkı sağlayalım istedik" dedi.

Turun en genç bisikletçisi olan 16 yaşındaki Arda Tekirdağ ise, "Bisiklete 1 sene önce başladım. Bu sürede antrenmanlarla kendimi geliştirdim. Son kısımda Samsun’a gelirken rüzgardan ötürü biraz zorlandık. Ama sürüşü tamamladık" diye konuştu.

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