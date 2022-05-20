"Neden baktın?" tartışmasında 2 kişi hastanelik oldu

Samsun'da yolda yürürken "Neden baktın?" tartışmasında bıçaklı, sopalı ve yumruklu saldırıya uğrayan 2 arkadaş hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde saat 20.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yolda yürürken "Neden baktın?" meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklı, sopalı ve yumruklu saldırıya uğrayan arkadaşlardan B.T.(19) sol bacağının iki yerinden bıçaklanarak ve kafasına silah kabzası ile vurularak yaralanırken, V.C.A.(22) ise sopa ve yumruklu saldırıda darp sonucu yakalandı. Kanlar içinde kalan iki arkadaş ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar, kendilerine 78 kişinin saldırdığını söylediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.