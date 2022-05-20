Oğlundan aldığı karaciğer ile hayata tutundu Karadeniz tarihinde ikinci kez canlıdan canlıya karaciğer nakli

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyatla Karadeniz'de ikinci kez canlıdan canlıya karaciğer nakli yapıldı. 53 yaşındaki baba, 27 yaşındaki oğlundan aldığı karaciğer ile hayata tutundu.

Ordu'da yaşayan 53 yaşındaki bir hastaya 2021 yılında karaciğer sirozu tanısı konuldu. Zamanla hastalığı daha da ilerleyen hasta için nakil olması kararı verildi. Oğlunun karaciğerinin uygun bulunmasının ardından baba ile oğlu ameliyata alındı. 10 saati aşkın süren ameliyat sonucunda nakil işlemi başarıyla sonuçlandı.

Ameliyata giren OMÜ Gastroenteroloji Cerrahi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, Doç. Dr. Kağan Karabulut ve Opr. Dr. Mehmet Can Aydın’a Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden doktorlar da destekte bulundu.

Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan baba ile oğlunun kontrolleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.